【新冠肺炎】旺角王子大廈中醫師確診　至少2名求診者需送檢疫中心

▲ 旺角王子大廈內1名半退休中醫師今確診，曾被他診症過的2名病人需送往檢疫中心。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情持續，本港今日新增69宗確診個案，其中2宗是輸入個案，連續6天少於100宗病例。新增的確診個案中，37宗與之前個案有關，30宗沒有源頭；另有40至50宗初步確診，新增的個案包括位於旺角王子大廈應診的謝思理中醫師。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代有關情況。張竹君指，九龍旺角旺角道97號王子大廈內1名半退休中醫師今確診，中醫師名為謝思理（第3996宗），他於8月1日起不適，而上月30日曾為2名病人診症，2人均需送往檢疫中心，衞生防護中心正調查是否有更多相關人士。

根據TOPick到中醫的診所，診所名稱為「難治病症中醫藥研究診療院」，據了解該名中醫專治跌打痛症，也具有多年行醫經驗。

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衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：鄧凱文