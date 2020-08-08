【新冠肺炎】仁濟醫院44歲病人「陰轉陽」　11名普通科病房病人列密切接觸者

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（林宇翔攝）

本港第三輪疫情未止，衞生防護中心公布，本港今日（8日）新增確診個案回落至69宗，其中2宗是輸入個案，另有40至50宗初步確診。當中一名仁濟醫院44歲男病人，因8月6日檢測時為陰性，入住普通科病房，8月7日再作檢測，初步結果呈陽性。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，該名男病人於8月6日因有發燒吐瀉等症狀，進入負壓病房監察，當時為其檢測後，確認呈陰性，醫生安排回普通內科病房入住。惟該病人情況持續，醫生8月7日臨床判斷後，將病人即時安排至負壓病房再測試，今日確認初步確診。

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劉家獻指出，經追蹤後11名病人為密切接觸者，當中4人已出院，已交由衛生防護中心追蹤，有3名病房助理就因未配戴充足的防護裝備，如無戴眼罩，審慎起見，故被列為密切接觸者，並已安排作測試。

至於其餘10名醫院同事、以及1名病人經追蹤後，列為其他接觸者，亦會安排檢測。劉家獻強調，有關病房已徹底消毒。至於為何兩次結果不一，劉家獻就指，病人有否正確採取樣本，會影響樣本質素及結果，故有機會兩次結果不一，這反映醫生臨床判斷很重要。

劉家獻又指，截至今日中午，有170人仍在亞博留醫接受治療。

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記者：李淇