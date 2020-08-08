【新冠肺炎】仁濟醫院44歲病人「陰轉陽」確診　入院時肚瀉3名支援人員防護不足列密切接觸

▲ 仁濟醫醫院指該名44歲男病人因肺炎及肚瀉於8月6日經急症室入院，被安排入住監察病房。（資料圖片）

本港第三輪疫情未止，衞生防護中心公布，本港今日（8日）新增確診個案回落至69宗，其中2宗是輸入個案，另有40至50宗初步確診。當中一名仁濟醫院44歲男病人，因8月6日檢測時為陰性，入住普通科病房，8月7日再作檢測，初步結果呈陽性。

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午表示，該名男病人於8月6日因有發燒吐瀉等症狀，進入負壓病房監察，當時為其檢測後，確認呈陰性，醫生安排回普通內科病房入住。惟該病人情況持續，醫生8月7日臨床判斷後，將病人即時安排至負壓病房再測試，今日確認初步確診。

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劉家獻指出，經追蹤後11名病人為密切接觸者，當中4人已出院，已交由衛生防護中心追蹤，有3名病房助理就因未配戴充足的防護裝備，如無戴眼罩，審慎起見，故被列為密切接觸者，並已安排作測試。

至於其餘10名醫院同事、以及1名病人經追蹤後，列為其他接觸者，亦會安排檢測。劉家獻強調，有關病房已徹底消毒。至於為何兩次結果不一，劉家獻就指，病人有否正確採取樣本，會影響樣本質素及結果，故有機會兩次結果不一，這反映醫生臨床判斷很重要。劉家獻又指，截至今日中午，有170人仍在亞博留醫接受治療。

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▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（林宇翔攝）

仁濟醫院院在晚上補充，該名44歲男病人因肺炎及肚瀉於８月６日經急症室入院，被安排入住監察病房，同日其2019冠狀病毒病測試化驗結果為陰性，其後轉到內科普通病房。由於病人的病徵持續，主診醫生於８月７日安排病人轉到負壓病房再作病毒化驗；病人的化驗結果為陽性，現已轉到隔離病房治療，情況穩定。



醫院感染控制組按既定指引進行接觸追蹤調查，確認有11名病人曾與該名確診病人入住內科普通病房同一病格，被列為密切接觸者。院方已為７名住院病人安排隔離，並已通知衞生防護中心跟進餘下４名已出院的病人。

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病人在普通病房內首次化驗結果尚為陰性時曾經肚瀉，而為病人處理排泄物丶染污被服及環境的３名支援服務人員，當時只佩戴外科口罩及手套，經過風險評估, 被列為密切接觸者。另有一名病人及10名醫護人員被列為其他接觸者，需接受醫學監察。



院方指已安排徹底清潔及消毒病人曾留醫的有關病房，會繼續密切監察員工及病人的健康情況，並與衞生防護中心保持溝通，跟進最新情況。

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記者：李淇、伍瑋瑋