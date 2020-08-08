【新冠肺炎】屯門醫院急症室女護士初步確診　今早仍有上班

▲ 屯門醫院急症室女護士初步確診。

本港第三輪疫情未止，衞生防護中心公布，本港今日（8日）新增確診個案回落至69宗，其中2宗是輸入個案，另有40至50宗初步確診。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻提到，屯門醫院一名急症室女護士今早上班時有低燒，已安排了新冠肺炎測試，今日下午初步結果呈陽性。

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今日公立醫院再有醫護及病人中招，劉家獻指一名屯門醫院的急症室護士今日 (8日)初步確診，她上班的觀察病房，以及員工到過的茶水間等，已作徹底清潔。醫院正在開會，翻查其過往的工作記錄、所接觸的病人，以及作流行病學追蹤，稍後會有詳細公布。

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至於昨日確診伊利沙伯醫院一名文職人員（第4007個案），該名員工因早前家人確診，在7月31日後已無返工，相信與醫院內感染無關。

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記者：李淇