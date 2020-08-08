【新冠肺炎】屯門醫院急症室女護士初步確診　5名護士及1名病人服務助理須檢疫

▲ 屯門醫院急症室女護士初步確診。

本港第三輪疫情未止，衞生防護中心公布，本港今日（8日）新增確診個案回落至69宗，其中2宗是輸入個案，另有40至50宗初步確診。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻提到，屯門醫院一名急症室女護士今早上班時有低燒，已安排了新冠肺炎測試，今日下午初步結果呈陽性。

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今日公立醫院再有醫護及病人中招，劉家獻指一名屯門醫院的急症室護士今日 (8日)初步確診，她上班的觀察病房，以及員工到過的茶水間等，已作徹底清潔。

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至於昨日確診伊利沙伯醫院一名文職人員（第4007個案），該名員工因早前家人確診，在7月31日後已無返工，相信與醫院內感染無關。

而屯門醫院在晚上公布，指該名女護士8月4日開始出現輕微喉嚨不適，今日（8日）早上在急症室觀察病房工作時出現低燒，院方安排她接受新型冠狀病毒測試，初步測試結果呈陽性。 該名護士現正在屯門醫院隔離病房接受治療，情況穩定。

▲ 屯門醫院指該名護士在最近一星期沒有因工作而接觸過確診新型冠狀病毒病的病人。（資料圖片）

院方指在得知這名護士的初步測試結果後，隨即通報衞生防護中心及展開流行病學追蹤，有5名護士及1名病人服務助理曾與這名護士一同用膳，初步界定為密切接觸者，需要接受14日隔離檢疫；另外有3名護士被界定為其他接觸者，需要接受28日醫學監察，並無病人被列為密切接觸者。

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屯門醫院已安排在急症室、護士曾使用的茶水間及洗手間進行徹底清潔消毒，急症室服務維持正常。這名護士需要在急症室內不同崗位工作，工作期間有穿著合適的個人防護裝備。

院方仔細翻查這名護士的工作紀錄，初步調查顯示她在最近一星期沒有因工作而接觸過確診新型冠狀病毒病的病人，會繼續詳細檢視其工作紀錄及與衞生防護中心跟進事件。

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記者：李淇、伍瑋瑋