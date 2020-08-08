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【新冠肺炎】有線電視新聞部一名外判司機初步確診　負責接送專題節目攝製隊

社會 17:56 2020/08/08

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

有線新聞台指攝影師確診後已經徹底消毒，新聞部運作不受影響。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布最新疫情。本港新增69宗確診個案，2宗是輸入個案，67宗屬本地感染，30多宗源頭不明。另有大約40多宗初步確診個案，累計4008宗確診個案，包括一宗疑似個案。

【新冠肺炎】本港新增69宗確診個案　67宗屬本地感染

張竹君指出，今日確診個案包括工作上的群組，例如九龍灣地鐵車廠有小型爆發，早前的維修及判工也確診。另外也涉葵涌貨櫃碼頭，包括貨櫃車司機，或者一起進食及換衫時感染。詳情即看:【新冠肺炎】九龍灣地鐵車廠小型爆發 葵涌貨櫃碼頭亦現群組

至於有線電視新聞部早前一名攝影師確診，今日（8日）新增一名外判司機初步確診。有線新聞指初步確診的司機為外判員工，負責接送專題節目攝製隊，不涉及日常採訪，亦沒有進入新聞部範圍。

而司機近日曾經兩度曾接送日前確診的攝影師，司機工作時有佩戴口罩，至今無病徵，曾與他接觸的員工全部停工等候化驗結果，有線新聞台於攝影師確診後已經徹底消毒，新聞部運作不受影響。

另外，今日新增確診個案包括一名在旺角王子大廈的中醫師，詳情即看:【新冠肺炎】旺角王子大廈中醫師確診　至少2名求診者需送檢疫中心

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記者:伍瑋瑋

 

 

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