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【美國制裁】Facebook：被制裁官員禁用支付行為服務　林鄭個人FB專頁或受影響

政治 17:45 2020/08/08

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

美國財政部宣布制裁11名香港與內地官員及前官員。Facebook發言人回應證實，按照規定，被列入制裁名單的有關Facebook帳戶，將被禁止使用任何存在支付行為的服務，又指公司有法律責任對有關帳戶採取行動。

Facebook發言人指，Facebook的服務營運必須受美國法例約束， 也可能因應不同情況而採取相應的合規措施。目前情況下，任何Facebook帳戶一旦被美國政府的外國資產控制辦公室（OFAC）列入國民及被阻禁者名單（SDNs），Facebook有法律責任對這些帳戶採取行動。

【一文看清】美國制裁11名中央及港府官員理由及措施

制裁名單中的特首林鄭月娥，在上任行政長官後，曾以她名字開設Facebook及Instagram官方帳號，分別有近14萬及7萬多個追蹤者，又曾經在平台舉行網上直播。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑相信，被制裁人士的個人帳戶或專頁，將禁止使用所有涉及錢銀交易的推廣功能，例如不能在Facebook貼文落廣告，企業管理平台及廣告管理員等工具亦會被停用。

至於政府各個政策局的其他專頁，例如「添馬台」等，方保僑相信，以機構名義管理專頁或不受限制。他又提醒，已被Facebook收購的Whatsapp及Facebook Messager ，用作自動回覆的聊天機械人亦可能受影響。

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責任編輯：李淇

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