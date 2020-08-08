林鄭Facebook回應美國制裁　並不嚮往訪美可主動註銷美國簽證

▲ （林鄭月娥Facebook專頁圖片）

美國財政部宣布制裁11名香港與內地官員及前官員，並公開其身份證、地址電話等個人資料。特首林鄭月娥傍晚在美國公司的社交平台Facebook回應，貼出自己2016年到訪美國‍時，在美國國會山莊外拍攝的照片，指自己訪美簽證有效期是到2026年，但「既然本人並不嚮往到這個國家，看來也可主動註銷了」。

林鄭月娥在Facebook專頁發文，指美國政府高調公佈11位中央和特區政府官員的所謂「制裁」，特區政府已發表嚴厲聲明回應。

不過，其公開資料中，林鄭的住址則寫為「山頂白加道的Victoria House」，即仍是政務司司長的官邸，反問：「難道負責的美國官員連特區行政長官是住在上亞厘畢道的禮賓府(Government House)也不知道嗎？」。

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她又指，一些被針對的政府官員，包括自己在內，就連特區護照號碼也被披露，有些則没有，質疑對方辦事粗疏，「令我想起當年美國政府向特區政府提出要引渡斯諾登(Edward Snowden)，但交來的文件把他的全名都攪錯了」。

她相信，自己的住址會出錯，是因為負責的美國官員，用了她2016年6月以政務司司長身份訪美時申請入境簽證時的資料，而忘記更新。而没被披露護照的官員，則可能是近年都没申請訪美簽證。林鄭指，若果推測準確，美領事館將申請簽證的個人資料，交給財政部門作入境以外的用途，有否違反人權的保障，值得商榷。

責任編輯：李淇