【酷熱天氣】19間臨時避暑中心今晚10時起開放【附避暑中心名單】

▲ 民政事務總署今（8日）晚10時30分至明早8時，將開放19間夜間臨時避暑中心。（梁偉榮攝）

天氣持續炎熱，今（8日）早再有酷熱天氣警告，民政事務總署今晚10時30分至明早8時，將開放19間夜間臨時避暑中心供有需要人士入住，市民如需進一步資料，可於午夜前致電民政事務總署熱線2572 8427查詢。

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​19間夜間臨時避暑中心的地點如下：

香港區：

中西區（西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂）

東區（銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心）

南區（鴨洲利東邨利東社區會堂）

灣仔（灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心）

九龍區：

九龍城（紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂）

觀塘（藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心）

深水埗（深水埗石硤尾邨42座地下石硤尾社區會堂）

黃大仙（慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心）

油尖旺（油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心）

新界區：

離島（東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂）

葵青（葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂）

北區（粉嶺祥華邨祥華社區會堂）

西貢（將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓地下坑口社區會堂）

沙田（沙田顯和里5號顯徑鄰里社區中心）

大埔（大埔鄉事會街2號大埔社區中心）

荃灣（荃灣石圍角邨石圍角社區會堂）

屯門（屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心）

元朗（元朗朗屏邨朗屏社區會堂）

元朗（天水圍天耀邨天耀社區中心）

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責任編輯：鄧凱文