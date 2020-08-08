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【酷熱天氣】19間臨時避暑中心今晚10時起開放【附避暑中心名單】

社會 18:39 2020/08/08

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

民政事務總署今（8日）晚10時30分至明早8時，將開放19間夜間臨時避暑中心。（梁偉榮攝）

天氣持續炎熱，今（8日）早再有酷熱天氣警告，民政事務總署今晚10時30分至明早8時，將開放19間夜間臨時避暑中心供有需要人士入住，市民如需進一步資料，可於午夜前致電民政事務總署熱線2572 8427查詢。

【天氣預測】天氣酷熱最高氣溫34度　天文台：一個熱帶氣旋似乎形成中【附九天天氣預測】

​19間夜間臨時避暑中心的地點如下：

香港區：

  • 中西區（西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂）
  • 東區（銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心）
  • 南區（鴨洲利東邨利東社區會堂）
  • 灣仔（灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心）

九龍區：

  • 九龍城（紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂）
  • 觀塘（藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心）
  • 深水埗（深水埗石硤尾邨42座地下石硤尾社區會堂）
  • 黃大仙（慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心）
  • 油尖旺（油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心）

新界區：

  • 離島（東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂）
  • 葵青（葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂）
  • 北區（粉嶺祥華邨祥華社區會堂）
  • 西貢（將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓地下坑口社區會堂）
  • 沙田（沙田顯和里5號顯徑鄰里社區中心）
  • 大埔（大埔鄉事會街2號大埔社區中心）
  • 荃灣（荃灣石圍角邨石圍角社區會堂）
  • 屯門（屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心）
  • 元朗（元朗朗屏邨朗屏社區會堂）
  • 元朗（天水圍天耀邨天耀社區中心）

【新冠肺炎】本港新增69宗確診個案　67宗屬本地感染

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責任編輯：鄧凱文

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