【美國制裁】建制5大政黨發聲明譴責　促美方停止損人不利己行為

建制派民建聯、工聯會、經民聯、新民黨及自由黨，分別發表聲明，對美國財政部宣布制裁11名中央及港府官員及前官員的行為表示不滿，予以強烈譴責。

民建聯發聲明，強烈譴責美國制裁中央及特區官員，指美方對被制裁人士的指控是毫無理據，目的明顯是配合特朗普政府，以及其反華政客壓制中國發展，為特朗普個人選舉利益增加政治本錢，要求美國政府少搞損人傷已的政治操作。

工聯會就批評美國的行徑是粗暴干涉中國內政，重申「港區國安法」實施，及時有效制止香港黑暴事件，讓社會恢復秩序，市民人身安全得到保障，經濟活動正常運作，令到香港政府和市民全心全意投入防疫抗疫工作。

經民聯亦堅決反對和強烈譴責美國所謂「制裁」中國政府和香港特區官員，敦促美國停止這種損人不利己的行為，以免對中美關係及經貿合作造成更大的傷害，「美國的政客應該做好自己國內的防疫抗疫，不要到處干涉其他國家事務，成為麻煩製造者」。

新民黨亦對有關制裁措施，予以反對及強烈譴責，指該黨已多次強調，美方不應扭曲香港作為中國特區的憲制地位，干預香港內部事務，打擊「一國兩制」及香港高度自治，指香港的民主進程美國根本無權置喙。此外，他們亦強烈譴責持續游說美國及外國制裁香港的民主派及「港獨派」人士，認為其行為對港造成長遠傷害。

自由黨認為，美國是嚴重地干擾香港事務，為一種霸道行為，完全不可接受。

▲ 民建聯立法會議員周浩鼎和民建聯顏汶羽，今午亦到美國駐港領事館抗議，強烈譴責美方制裁香港官員及中央官員。（民建聯提供圖片）

另外，民建聯立法會議員周浩鼎和民建聯顏汶羽，今午亦到美國駐港領事館抗議，強烈譴責美方制裁香港官員及中央官員。周浩鼎形容，美方企圖打壓中國已達走火入魔程度，今次借國安法為藉口制裁香港官員，更顯其雙重標準及虛偽。

周浩鼎表示，相信香港及中央官員無懼美方制裁打壓，自己亦無懼美方制裁，亦無任何資產在美國，呼籲市民應光明正大支持實施港區國安法，保護市民安全，維護國家安全。

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責任編輯：李淇