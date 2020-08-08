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【美國制裁】鄭若驊：個人利益毫不重要　自己不會被嚇倒

政治 19:20 2020/08/08

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

律政司司長鄭若驊。（資料圖片）

美國財政部宣布制裁11名中央及港府官員及前官員。律政司司長鄭若驊回覆《TOPICK》查詢時表示，維護國家安全是保障14億人民的生命安全和利益，並保障國家主權統一和領土完整，認為有機會為國家服務是她的光榮。

鄭若驊批評，美國動用這種絕望和非法的制裁手法，進一步加強她一直處事正確的信念，即「與祖國和全國人民相比，我的個人利益毫不重要，為國家服務我感到自豪，維護國家安全之心亦堅定不移」。

鄭若驊稱，有國家作為強大後盾，自己不會被嚇倒，美國所謂的制裁行動是徒勞無功的。

 

記者：李淇

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政治 財政政策 律政司 鄭若驊 美國財政部

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