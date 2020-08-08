【美國制裁】鄭若驊：個人利益毫不重要 自己不會被嚇倒 政治 19:20 2020/08/08 分享： 熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查 ▲ 律政司司長鄭若驊。（資料圖片） 美國財政部宣布制裁11名中央及港府官員及前官員。律政司司長鄭若驊回覆《TOPICK》查詢時表示，維護國家安全是保障14億人民的生命安全和利益，並保障國家主權統一和領土完整，認為有機會為國家服務是她的光榮。 鄭若驊批評，美國動用這種絕望和非法的制裁手法，進一步加強她一直處事正確的信念，即「與祖國和全國人民相比，我的個人利益毫不重要，為國家服務我感到自豪，維護國家安全之心亦堅定不移」。 鄭若驊稱，有國家作為強大後盾，自己不會被嚇倒，美國所謂的制裁行動是徒勞無功的。 記者：李淇 相關文章 【美國制裁】Facebook：被制裁官員禁用支付行為服務 林鄭個人FB專頁或受影響 今日 17:45 【美國制裁】Facebook：被制裁官員禁用支付行為服務 林鄭個人FB專頁或受影響 林鄭Facebook回應美國制裁 並不嚮往訪美可主動註銷美國簽證 今日 18:10 林鄭Facebook回應美國制裁 並不嚮往訪美可主動註銷美國簽證 【美國制裁】建制5大政黨發聲明譴責 促美方停止損人不利己行為 今日 19:09 【美國制裁】建制5大政黨發聲明譴責 促美方停止損人不利己行為 政治 財政政策 律政司 鄭若驊 美國財政部