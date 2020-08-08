【美國制裁】港澳辦：美方勿「打錯算盤」　任何恫嚇都不能動搖中央意志

▲ （資料圖片）

國務院港澳事務辦公室發表聲明，強烈譴責美國政府宣布對多位中國政府涉港機構負責人，以及香港特區官員實施所謂制裁，表示任何恫嚇和威脅，都絲毫不能動搖中央維護國家安全的意志。

聲明表示，人大常委會制定港區國安法，針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為和活動，維護的是國家主權，統一和規模完整以及香港的長期繁榮穩定，有關立法不影響香港高度自治，不影響香港居民依法所有權的權利和自由，不影響外國投資者在香港的合法權益。

【美國制裁】中聯辦強烈譴責美方 駱惠寧：向特朗普寄100美元供其凍結之用

美方對香港維護國家安全法竭力抹黑攻擊，是赤裸裸的霸權主義行徑，是對國際法和國際關係基本準則的粗暴踐踏，蠻橫，無理，無恥，必將永遠釘在歷史的恥辱柱上。

聲明形容，美方是「一國兩制」實踐和香港繁榮穩定的干擾者，攪局者和破壞者，強調中國人民向來不懼怕怕任何外部勢力的製裁，恐嚇和威脅。呼籲對方不要「打錯了算盤」，港府將嚴格執行港區國安法，並堅決反對美國等外部勢力干預香港事務，糾正美國等任何外部勢力利用香港對中國進行滲透和顛覆活動的決心堅如磐石，不可撼動。美方的任何恫嚇和威脅都注定破壞，使得自食其果。

另外，外交部駐港公署發言人亦發聲明形容， 美方揮舞制裁大棒最終將搬起石頭砸自己的腳， 指 香港是中國的，任何外部勢力無權干預內部事務，認為香港有祖國作後盾，任何搞亂香港的圖謀都不會得逞， 美方任何制裁都將是徒勞。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：李淇