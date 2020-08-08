【新冠肺炎】張竹君稱九龍灣車廠或現小型爆發　港鐵：僅2確診者同組工作

▲ 港鐵公司今傍晚指，車廠僅有2名確診者於同組工作，其餘員工均屬不同工作崗位於不同地點工作（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情持續，本港今日（8日）新增67宗本地確診個案，包括九龍灣港鐵車廠1名外判司機（第3966宗），而該處早前亦有現確診者，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容「現小型爆發」。

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不過港鐵公司傍晚指，車廠僅有2名確診者於同組工作，其餘員工均屬不同工作崗位於不同地點工作，及於不同時間確診，有些與其家人確診有關，而相關個案（除最新確診者）的密切接觸者全部測試都呈陰性，稱會再向中心了解「車廠發生小型爆發」的說法。

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港鐵公司指審慎起見，亦會研究如何配合當局為九龍灣車廠所有員工進行的自願性檢測，並附上確診的港鐵人員或𠄘辦商員工詳情：

公司接獲通知確診日期 員工所屬部門/承辦商員工 工作地點 感染源頭 最新情況 25/2/2020 車務部 旺角東站 家屬確診 已出院 19/7/2020 承辦商員工 九龍灣車廠列車维修工場 家屬確診 已出院 23/7/2020 維修技工 屯門車廠 家屬確診 已出院 24/7/2020 維修學徒 將軍澳綫車站 家屬確診 已出院 29/7/2020 維修技工 九龍灣車廠列車维修工場 未知 已出院 30/7/2020 維修技工 九龍灣車廠列車维修工場 未知 留院醫治 4/8/2020 車務部後勤同事 九龍灣總部大樓 15樓 家屬確診 留院醫治 7/8/2020 承辦商員工 九龍灣車廠 基建維修部 未知 等待入院

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記者：鄧凱文