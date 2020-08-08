【新冠肺炎】張竹君稱九龍灣車廠或現小型爆發 港鐵：僅2確診者同組工作
社會 20:05 2020/08/08
本港第三波新冠肺炎疫情持續，本港今日（8日）新增67宗本地確診個案，包括九龍灣港鐵車廠1名外判司機（第3966宗），而該處早前亦有現確診者，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容「現小型爆發」。
不過港鐵公司傍晚指，車廠僅有2名確診者於同組工作，其餘員工均屬不同工作崗位於不同地點工作，及於不同時間確診，有些與其家人確診有關，而相關個案（除最新確診者）的密切接觸者全部測試都呈陰性，稱會再向中心了解「車廠發生小型爆發」的說法。
港鐵公司指審慎起見，亦會研究如何配合當局為九龍灣車廠所有員工進行的自願性檢測，並附上確診的港鐵人員或𠄘辦商員工詳情：
|公司接獲通知確診日期
|員工所屬部門/承辦商員工
|工作地點
|感染源頭
|最新情況
|25/2/2020
|車務部
|旺角東站
|家屬確診
|已出院
|19/7/2020
|承辦商員工
|九龍灣車廠列車维修工場
|家屬確診
|已出院
|23/7/2020
|維修技工
|屯門車廠
|家屬確診
|已出院
|24/7/2020
|維修學徒
|將軍澳綫車站
|家屬確診
|已出院
|29/7/2020
|維修技工
|九龍灣車廠列車维修工場
|未知
|已出院
|30/7/2020
|維修技工
|九龍灣車廠列車维修工場
|未知
|留院醫治
|4/8/2020
|車務部後勤同事
|九龍灣總部大樓 15樓
|家屬確診
|留院醫治
|7/8/2020
|承辦商員工
|九龍灣車廠 基建維修部
|未知
|等待入院
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記者：鄧凱文