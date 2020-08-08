【立法會選舉】譚耀宗：若人大常委會無異議　將表決通過解決立會空缺期問題

▲ 國務院就香港立法會繼續運作作出決定的議案提請人大常委會審議 。（資料圖片）

特區政府早前因應新冠肺炎疫情，決定將原定9月6日舉行立法會選舉延期1年。全國人大常委會今日（8日）起，一連4日召開會議，央視報道，國務院已就解決立法會「真空期」的相關議案，提請全國人大常務委員會審議。國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍對議案作了說明。

全國人大常委譚耀宗表示，夏寶龍在會上，說立法會選舉延後一年衍生的問題作出詳細說明，解釋了特區政府的要求，亦就著解決方案提出議案，讓人大常委會討論，但因會議仍在進行中，不便透露內容，但相信今次會議完結，即11日閉幕前，就可以解決有關問題。

至於4名在提名期間被DQ的現任立法會議員，未來一年能否延任；是否由現屆立法會延任一年，以及未年一年立法會人員的組成。譚耀宗指現時未能答覆，公布決定時大家就明白有關安排。他又表明，有關決定符合憲法、基本法，亦是充分聽取香港實際情況後再作決定，若人大常委會無異議，就會表決通過，呼籲大家耐心等待多兩至三日。

【立法會選舉】消息：人大常委會新增立法會「真空期」議程 夏寶龍將就原則性決定作說明

對於美方公布制裁名單，他直言會上未有就此作出考慮，個人認為美方不講道理、都是擺姿態，又指成員都認為現時疫情嚴峻，應憂先處理抗疫問題，又相信「(立法會）空缺期可以解決得到，沒有問題的」。

國務院已於7月29日向林鄭發出公函，表明中央對有關決定的支持。人大常委會對香港特區第七屆立法會選舉推遲後，出現的立法機關空缺問題依法及時作出相關決定，對於確保香港特區政府施政和社會正常運轉、保持香港的繁榮穩定，是十分必要的。

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責任編輯：李淇