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東區醫院3名住院病人初步確診　院方調查是否涉早前確診個案

社會 23:29 2020/08/08

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東區醫院3名住院病人初步確診。 (資料圖片)

東區醫院發言人今日（8日）綜合內科及老人科病房確診個案，3名住院病人初步確診，情況穩定1

東區醫院指該病房的住院病人於8月5日接受2019冠狀病毒測試，結果均呈陰性。院方按既定安排於8月8日為該病房的住院病人再次進行病毒檢測，最新結果顯示3名住院男病人初步確診。

【新冠肺炎】本港新增69宗確診個案　67宗屬本地感染

3名病人當中70歲及78歲病人為早前已被界定的密切接觸者，3人均已於8月5日轉往隔離病房；另一名64歲病人則為同一病房入住不同病格的病人。3名病人目前情況穩定，現時正接受隔離治療。院方會調查上述個案是否與早前確診個案有關連。

【新冠肺炎】旺角王子大廈中醫師確診　至少2名求診者需送檢疫中心
 
有關的綜合內科及老人科病房會繼續暫停收症及出院。醫院會繼續密切監察其他病人的健康情況，並與衞生防護中心保持溝通，跟進最新情況。

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記者:伍瑋瑋

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