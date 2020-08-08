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【美國制裁】行政會議非官守議員發聲明　美方所謂「制裁」言論毫無根據及以偏概全

社會 22:25 2020/08/08

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

行政會議非官守議員發聲明指美方所謂「制裁」言論毫無根據。（資料圖片）

行政會議非官守議員今晚（8日）發表聲明，指美方所謂「制裁」言論毫無根據及以偏概全。

【一文看清】美國制裁11名中央及港府官員理由及措施

聲明指就美國政府對11名中央人民政府及特區政府官員實施「制裁」一事，行政會議非官守議員留意到特區政府已發表聲明回應，一致認同聲明指美國政府稱實施所謂「制裁」以回應香港推行《香港國安法》，言論毫無根據及以偏概全，其行徑損害香港與美國的關係，對此感到非常遺憾。

【美國制裁】Facebook：被制裁官員禁用支付行為服務　林鄭個人FB專頁或受影響

行政會議非官守議員強調，《香港國安法》建立和健全了香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，有利於「一國兩制」行穩致遠。行政會議非官守議員表示會繼續鼎力支持行政長官帶領其管治團隊施政，為香港市民服務。

林鄭Facebook回應美國制裁　並不嚮往訪美可主動註銷美國簽證

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記者:伍瑋瑋

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