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【BB大晒】雨僑8月8日8時誕B女 廿四孝老公羅力威備厚禮答謝愛妻

娛樂 09:40 2020/08/09

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

羅力威陪雨僑䧷入產房。

雨僑跟羅力威結婚2年，昨日（8月8日 ）早上誕下愛情結晶品，並為B囡取名Harper，母女平安。雨僑和阿威首度榮升父母，在疫情下迎接小生命降臨，心情十分難忘，但很興奮留言：「羅小姐報到」。

雨僑女兒在「3條8」出生，別有意義，她說：「BB在8月8號朝早8點開刀生，不過只是碰巧，我們沒有特別揀，醫生那天有空就揀了這日。幸好順利出世，6磅BB，好健康。」

囡囡重6磅。

阿僑亦說深刻在疫情底下會有好多不便，是一個特別回憶：「入院前先在私家醫院做深喉唾液樣本，有報告才可入院，丈夫可陪產，但陪完要即刻走，不能在病房照顧，每日探病只有兩餐送飯時間，所以跟我預想生BB境況有不同，但為了我們及醫護及病人安全，處理好恰當都好配合。」

羅力威因全程看顧雨僑，故沒有剪臍帶，看到囡囡第一眼時，羅力威表示很感動，但沒有喊，「當然好感動，同時都好緊張，亦都要陪著太太，因為就算麻醉都會驚。」

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問到囡囡似自己還是雨僑？羅力威說雖然雨僑認為囡囡比較似他，但他笑說暫時兩個都唔似，「一開始看超聲波片，我覺得似我們，但出生後又不算特別似。」

羅力威說暫時最重要是讓雨僑身體復原，「我會好好咁照顧等她復原，總之不要為她添任何辛苦，可可食更多好食物。」

二人結婚兩年。

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羅力威透露特意為太太及囡囡買了車，「因為疫情關係，帽及口罩沒有適合BB的size，BB又不可以遮面。始終交通工具不是超級放心，加上為方便老婆同BB，買架車會安全安心些。」

羅力威跟兩僑18年結婚，二人之前拍拖8年，彼此深入了解才決定一起生活。做唱作人的羅力威，曾表示過去兩年工作偶有不順利，甚至沒有太多收入時，幸太太給他鼓勵，也能把家裡照顧得很好，令他十分感激得到賢妻。

撰文 : TOPick柴犬出動

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