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【新冠肺炎】張建宗斥有人以陰謀論看待中央支援抗疫工作：其卑劣用心顯而易見

社會 10:29 2020/08/09

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張建宗斥有人以陰謀論看待中央支援抗疫工作。(資料圖片)

本港疫情未止，政務司司長張建宗今日（9日）發表網誌提到為及時應對在冬季出現另一輪大型爆發的可能性，中央是最強大支持後盾，有人以陰謀論看待中央協助特區支援抗疫的工作，無非為了透過破壞中央與特區關係及傷害國家人民感情，爭取其政治私利，其卑劣用心顯而易見。

張建宗續提到疫情嚴峻下，政府計劃在短時間內增加社區治療設施的供應量，當局因此向中央提出兩個請求，其一是在亞博館內其他地方增設約1000張負壓病床，令亞博館變為「港版方艙醫院」。其二，特區政府計劃在亞博館旁一幅面積約32000平方米的土地興建「港版火神山醫院」。

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他批評有些人不斷借機在網上散播謠言，製造矛盾並肆意詆毀抹黑，以陰謀論看待中央協助特區支援抗疫的工作，無非為了透過破壞中央與特區關係及傷害國家人民感情。中央及特區政府將保障本港巿民安全和健康放在首位，希望社會大眾重視科學實證，明辨是非，不要誤信謠言。

他續提到當局無懼制裁威脅，又表示美國駐港澳總領事館上周五（8月7日）錯誤並不恰當地評論《香港國安法》會影響香港市民的言論自由，是嚴重失實的指控，完全是雙重標準的政治操作，並粗暴干涉中國內政，對此表示強烈不滿及反對。

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此外，美國政府取消香港特殊待遇地位，他指市民對此無須過份憂慮。因本港有深厚底蘊，具獨特優勢，再加上內地經濟的持續發展是香港長期繁榮穩定的底氣所在。西方政客所謂的「制裁」無法阻擋香港的長期繁榮。香港擁有的獨特優勢絕非西方國家所「恩賜」。

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責任編輯：郭家穎

 

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