【新冠肺炎】張建宗斥有人以陰謀論看待中央支援抗疫工作：其卑劣用心顯而易見

▲ 張建宗斥有人以陰謀論看待中央支援抗疫工作。(資料圖片)

本港疫情未止，政務司司長張建宗今日（9日）發表網誌提到為及時應對在冬季出現另一輪大型爆發的可能性，中央是最強大支持後盾，有人以陰謀論看待中央協助特區支援抗疫的工作，無非為了透過破壞中央與特區關係及傷害國家人民感情，爭取其政治私利，其卑劣用心顯而易見。

張建宗續提到疫情嚴峻下，政府計劃在短時間內增加社區治療設施的供應量，當局因此向中央提出兩個請求，其一是在亞博館內其他地方增設約1000張負壓病床，令亞博館變為「港版方艙醫院」。其二，特區政府計劃在亞博館旁一幅面積約32000平方米的土地興建「港版火神山醫院」。

【新冠肺炎】港大微生物學系現離職潮 64歲袁國勇：退休前做到甚麼都會做下去

他批評有些人不斷借機在網上散播謠言，製造矛盾並肆意詆毀抹黑，以陰謀論看待中央協助特區支援抗疫的工作，無非為了透過破壞中央與特區關係及傷害國家人民感情。中央及特區政府將保障本港巿民安全和健康放在首位，希望社會大眾重視科學實證，明辨是非，不要誤信謠言。

他續提到當局無懼制裁威脅，又表示美國駐港澳總領事館上周五（8月7日）錯誤並不恰當地評論《香港國安法》會影響香港市民的言論自由，是嚴重失實的指控，完全是雙重標準的政治操作，並粗暴干涉中國內政，對此表示強烈不滿及反對。

【新冠肺炎】有線電視新聞部一名外判司機初步確診 負責接送專題節目攝製隊

此外，美國政府取消香港特殊待遇地位，他指市民對此無須過份憂慮。因本港有深厚底蘊，具獨特優勢，再加上內地經濟的持續發展是香港長期繁榮穩定的底氣所在。西方政客所謂的「制裁」無法阻擋香港的長期繁榮。香港擁有的獨特優勢絕非西方國家所「恩賜」。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM

責任編輯：郭家穎