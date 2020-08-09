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【新冠肺炎】4名有長期病患確診病人今早離世 累計51宗死亡個案

社會 10:41 2020/08/09

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4名有長期病患確診病人今早離世，其中一位涉及明愛醫院。（資料圖片）

醫院管理局發言人今日（9日）公布，有4名確診2019冠狀病毒病病人於今晨離世。其中包括第2269、2429、2955及3714病人，4名病人均是長期病患者，年齡介乎78至90歲，入院後情況持續惡化，分別於今日離世。

【新冠肺炎】有線電視新聞部一名外判司機初步確診　負責接送專題節目攝製隊

個案詳情如下，

  • 明愛醫院的90歲女病人（個案編號：2269）於7月22日因腹痛及肺炎入院入院，於今日凌晨零時11分離世。
  • 北區醫院的88歲女病人（個案編號：2429）於7月23日因發燒及咳嗽入院，於今日凌晨3時57分離世。
  • 屯門醫院的78歲女病人（個案編號：2955）於7月27日因發燒及咳嗽入院，於今日早上5時37分離世。
  • 瑪麗醫院的81歲男病人（個案編號：3714）於8月4日因確診入院，於今日上午7時52分離世。 

有關醫院對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述4名病人，至今共有51名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

【新冠肺炎】張竹君稱九龍灣車廠或現小型爆發　港鐵：僅2確診者同組工作

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責任編輯：郭家穎

 

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