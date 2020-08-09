【新冠肺炎】 勞工處為入住職業介紹所住宿設施外傭工　安排一次免費病毒病檢測

▲ 早前有外備確診前曾住中介公司宿舍。（資料圖片）

本港疫情未止，勞工處今日（9日）起為所有入住職業介紹所住宿設施的外傭安排一次免費2019冠狀病毒病檢測服務。檢測承辦商（Prenetics Limited）將陸續到有為外傭提供住宿設施的持牌職業介紹所，派發樣本瓶以收集相關外傭的深喉唾液樣本。

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發言人指現時大概有1,200間持有總牌照的職業介紹所提供外傭職業介紹服務，當局已積極聯絡該等職業介紹所，以確認其中有為外傭提供住宿設施的介紹所，並安排檢測承辦商派員到這些介紹所派發樣本瓶，以收集有關外傭的深喉唾液樣本，並於隨後一至兩日收回樣本進行檢測。

檢測結果呈陽性的個案會即時轉交衞生署衞生防護中心跟進。職業介紹所須向勞工處填報已接受檢測的外傭人數等相關資料。有關檢測記錄表會由檢測承辦商隨樣本瓶一併送交職業介紹所，職業介紹所須在檢測承辦商收回樣本當日或隨後一天內向勞工處遞交檢測記錄表。



檢測承辦商會與勞工處緊密合作，根據職業介紹所住宿設施的入住人數、人手資源等釐定先後次序。檢測承辦商將在派員到職業介紹所前，先行聯絡相關職業介紹所，以便作出安排。病毒檢測屬自願性質。

當局呼籲相關外傭積極參加檢測計劃，並持續保持個人及環境衞生，並促請職業介紹所加強住宿設施内的衞生防護工作。有關檢測計劃的詳情，可致電檢測承辦商（Prenetics Limited）熱線：3008 8319。

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責任編輯：郭家穎