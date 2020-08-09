【新冠肺炎】兩名患者曾到銅鑼灣名珠城　商場內開設DON DON DONKI 分店

▲ 兩名患者曾到銅鑼灣名珠城。

本港第三波新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布昨日（8日）公布本港新增69宗確診個案，2宗是輸入個案，67宗屬本地感染，30多宗源頭不明，累計4008宗確診個案，包括一宗疑似個案。

衞生防護中心公佈確診患者最新行蹤，當中包括過去14天有患者曾到訪的商場名單，其中有兩名患者（確診個案編號3583，3619）曾於8月3日到訪銅鑼灣名珠城，該商場1至4層均為DON DON DONKI 分店。TOPick正向DON DON DONKI查詢有關事件，DON DON DONKI表示十分關注有關事件，DON DON DONKI於8月7日接獲衞生防護中心有關通知，隨即已根據衛生防護中心建議，安排專業清潔公司於8月9日凌晨4時進行徹底清潔及消毒該店，有關清潔及消毒程序現已完成。

確診個案編號3583的男患者年齡20歲，於7月30日發病並有病徵，無外遊屬本地個案。確診個案編號3619的女患者年齡30歲，於7月27日發病並有病徵，無外遊屬本地個案。

以下為去14天有患者曾到訪的商場名單：

新界

元朗 朗屏商場 07/08/2020

元朗 天耀廣場 05/08/2020

元朗 天恩商場

北區 華明商場 05/08/2020

北區 上水中心購物商場 01/08/2020

西貢 TKO Spot 04/08/2020

西貢 TKO Gateway

西貢 都會駅 04/08/2020

西貢 景林商場 03/08/2020

沙田 碩門商場 03/08/2020

沙田 錦泰商場 03/08/2020

沙田 新城市廣場03/08/2020

沙田 新港城中心 01/08/2020

葵青 石蔭商場 02/08/2020

葵青 長發廣場 01/08/2020

葵青 葵涌廣場 01/08/2020

屯門 大興商場 01/08/2020

屯門 良景廣場 01/08/2020

屯門 V city 31/07/2020

荃灣 悅來坊 31/07/2020

荃灣 荃新天地 31/07/2020

九龍

九龍城 何文田廣場 03/08/2020

黃大仙 慈雲山中心 03/08/2020

黃大仙 現崇山商場

黃大仙 荷里活廣場

油尖旺 新太陽廣場 03/08/2020

油尖旺 朗豪坊 31/07/2020

油尖旺 圓方 31/07/2020

油尖旺 奧海城 2 期 03/08/2020

油尖旺 The One 31/07/2020

油尖旺 美麗華廣場 2 期 30/07/2020

深水埗 萬事達廣場 01/08/2020

觀塘 Megabox31/07/2020

港島

灣仔 名珠城 03/08/2020

中西區 交易廣塲 2 座31/07/2020

離島

離島 東薈城 02/08/2020

離島 逸東商場 01/08/2020

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

TOPick會跟進疫情，不斷更新！

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責任編輯：林卓昕