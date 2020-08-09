【口罩質量】北京公布口罩品質檢測結果　日本PITTA四大標準不合格

▲ 北京當局早前對市面多款口罩進行品質檢測，並測出15款口罩不合規格，當中包括日本口罩品牌PITTA MASK。

新冠肺炎疫情肆虐全球大半年，口罩已成為不少人出入的必須品。北京當局早前對市面多款口罩進行品質檢測，並測出15款口罩不合規格，當中包括日本口罩品牌PITTA MASK。

不合格口罩多來自內地

綜合內媒報道，北京市場監管局近日公布最新的口罩品質抽查結果，並指上述15款口罩的主要問題為過濾效率、標識等不符合相關標準要求。

這15款不合格的口罩的產地主要來自內地，不過日本口罩品牌PITTA MASK亦被列入名單上。當局指，由阿萊克斯有限公司製造的PITTA成人裝海綿口罩，其過濾效率、泄漏性、頭帶及標識這四大方面的不合標準，北京市場監管局目前已對有關產品的生產商及銷售單位進行立案調查。

PITTA MASK本身並無阻隔病毒功用

日本口罩品牌PITTA MASK過去因為時尚的外觀，而在近期戴口罩浪潮中受到歡迎。不過據資料顯示，PITTA MASK的口罩其實是以聚氨酯製成，即製造化妝粉撲所用的海綿材料。

PITTA MASK雖然聲稱可用冷水手洗3次而不影響過濾效能，但功能較單純，只能針對防曬及防花粉，並無阻隔病毒飛沫等作用。

PITTA MASK網站雖未有寫明口罩無法阻隔病毒，但亦於產品介紹中稱，若要阻擋病毒或超級微細的PM2.5粒子，推薦使用另一款專門口罩，等同間接承認口罩沒有阻隔病毒飛沫的作用。

15款不合格口罩名單:

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責任編輯:羅嘉欣