【畢業生悲歌】中大生數學畢業做保安員　師弟嘆讀數及語文哲學難搵工

▲ 有中大生讀完數學相關學系畢業後，找不到合適工作要做看更。

俗語有云︰香港周街大學生。很多大學生畢業生都未能找到心儀工作，有中文大學學生在網上分享道，一天在樓下遇上看更，發現對方竟是中大師兄，曾在中大讀數學，對方透露畢業後找不到合適工作，安慰自己做保安時間彈性。一班師弟師妹留言感嘆，還有語文哲學等科好難搵工。

一名中大生投稿至facebook專頁《CUHK Secrets》指出，最近住所樓下新來了一名較年輕的保安員，戴眼鏡、斯斯文文，但欠缺笑容。

有日保安員主動與他交談，稱有次見他穿著中大Soc T（學會T恤），又問他有沒有「上莊」，中大生好奇反問他為何如此熟悉中大，保安員才透露自己是中大畢業生，曾讀數學相關學系。

我讀數嘅，讀完好似冇咩工適合我，依家做保安多啲時間做自己嘢都唔錯。

中大生得知原因後感到無奈，並見到他在更亭仍愛閱讀數學理論書，「佢講完倒抽咗一口涼氣。」

語文哲學及工程系難有前途

帖文引起大批中大生留言熱議，並大讚是「潮文」，更另開帖文將「看更潮文」延伸下去，列出更多前路茫茫的科目，如中文、英文、哲學、商學、物理、社會學，甚至工程、電腦科學及公共衞生等。

有中大生勸告不要選擇數學系，否則前途堪虞，「讀數的命運」；有人則感嘆謂，讀數又斯斯文文的人，多數去教書，

人生際遇嘅嘢好難講。

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責任編輯︰林綺玲