【妻子的浪漫旅行】蔡少芬曾歷流產情緒崩潰 張晉陪妻度喪孩之痛：只能陪伴擁抱

▲ 張晉在《妻子的浪漫旅行》重提蔡少芬流產一事。

蔡少芬早前拍攝內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行》，跟謝娜、張歆藝、Gina Alice等分享私密心事，之前一集蔡少芬更提到結婚不久發現患有強直性脊椎病，甚至會影響生育，幸她最終亦戰勝惡疾。

三孩之母蔡少芬懷第一胎時，原來亦曾歷小產，丈夫張晉重提此事，更感觸流下男兒淚。

蔡少芬去年以45歲之齡，再為老公張晉誕子張樂兒，連同兩女楚兒和信兒，組成五口之家，幸福滿瀉。

可是蔡少芬在去年參予內地節目《我最愛的女人們》時曾提過，其實在大女楚兒之前，她也曾經懷孕，當時夫婦都十分期待，可是最後卻不幸流產。

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▲ 蔡少芬說到丈夫對自己的付出，感觸下淚。（影片截圖）

而今次再度參演《妻子的浪漫旅行》，張晉亦首度談及太太流產一事。

蔡少芬流產情緒崩潰

張晉傷感憶述：「因為在那次知道……就做完（流產）手術以後，回到家裹面，我一直都是控制着自己的情緒，因為她情緒很低落，所以我盡量就不要再有甚麼負面的。但是有一刻我是忍不住的，就是她一個人在客廳，我是在廚房，好像是在給她倒水的時候，然後她在自言自語……」

他發現蔡少芬在廚房內邊工作邊喃喃自語，張晉說到這裡，也按耐不住，拿出紙巾拭淚，哽咽道：「她說『不管怎麼說，我非常感謝BB你在我的肚子裹面待了兩個月。』我是聽了這句話，我忍不住……」

▲ 提到太太痛失胎中骨肉，張晉也流下男兒淚。（影片截圖）

張晉指幸而當時自己剛好放假，可以有時間陪太太，二人共渡難過的關口，而他唯一可以做的，就只有不斷安慰。他說：「其實也說不了甚麼可以去讓她走出這種陰影，就只能說陪伴和擁抱。我很幸運能夠保護她、很幸運能夠有資格去保護她。」

蔡少芬患強直性脊椎病

事實蔡少芬為懷孕冒了很大風險，她於節目中曾分享自患有了強直性脊椎病嗎：「我彎腰都彎不了，躺下也躺不了，連吐氣也不能。」

醫生醫時告知她所患的是絕症，不但沒法治療，且只會愈來愈嚴重，最壞情況更甚至會癱瘓。

▲ 張晉已是三孩之父了。（取自微博）

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蔡少芬於2011年誕下長女楚兒，最神奇的是其腰間突然不再痛了。醫生告知她因為BB吸收了她的鈣，所以便不再痛了。原來全靠大女，蔡少芬便奇蹟地不藥而癒。

▲ 現時張晉跟蔡少芬一家五口十分幸福。（取自微博）

張晉謂：「我們兩個的觀念是一樣的，婚姻的意義，就是同行。」

如今，Ada為張晉誕下兩女一子，一家五口幸福美滿。