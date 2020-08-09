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【美國制裁】楊潤雄稱從事教育工作不可以考慮個人得失：需要更出力的維護國安

社會 11:40 2020/08/09

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楊潤雄斥美國強加罪名，指個人得失不重要。（資料圖片）

美國財政部周五（7日）宣布，制裁包括特首林鄭在內的11名中港官員。教育局局長楊潤雄今日（9日）於電台節見中提到，美國所提出的理由不合理，指香港警察處理示威期間的過度武力是「天經地義」，認為美方的是在官員身上強加罪名，指針對政府官員的行動是不會得逞，反而會令官員覺得需要更出力的維護國家安全。

楊潤雄指，全世界都有國家安全法，美國的制裁行為是強加自己的想法於其他國家身上。另外，對於有官員個人資料被公開，他認為美國作為主張自由及人權的大國，應該要反省其做法。而被問到會否擔心自己亦被制裁，他表示，從事教育工作不可以考慮個人得失，最重要是顧及香港下一代的長遠利益及發展。

【美國制裁】行政會議非官守議員發聲明　美方所謂「制裁」言論毫無根據及以偏概全

他又說不會低估學校推行國家安全教育的難度，希望學界及社會明白政府的決心，當局正與學校商討制定推行國安教育的詳細指引。局方亦會為教師提供更多培訓，讓教師多些理解身份認同的問題，以及維護國家安全的責任。他續指當局亦會嚴肅處理不專業的教師，情況過分的話也會考慮取消其的教師註冊，局方現時正在處理幾個較嚴重的個案，但也會給予足夠時間讓有關教師解釋。

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責任編輯：郭家穎

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