【全民檢測】胡定旭：採樣方式不一不會拖慢檢測時間　料兩星期內可完成

▲ 中山紀念公園體育館現用作協助新型冠狀病毒檢測用途。

本港第三波新冠肺炎疫情持續，政府2周後推行普及社區檢測計劃，由內地3間檢測機構包括華大基因、金域檢驗及凱普醫檢負責檢測，料每日可進行約50萬個檢測。華大基因旗下的華昇診斷中心董事長胡定旭認為，任何採樣模式都可以，不論是深喉唾液或咽拭子方法，但大原則是市民自行採集，否則無法短時間內完成整個計劃。

醫管局前主席胡定旭今早（9日）出席電視節目表示，3間內地檢測機構主要負責檢測工作，而政府則負責研究如何派發和收集樣本瓶。他提到，不少人擔心深喉唾液容易出現「假陽性」結果，強調實驗室有內部控制，確保樣本質素理想。

▲ 胡定旭有信心可以在兩星期內完成全民檢測。（資料圖片）

他指出，本港醫護人手不足，不可能逐戶派人上門收集樣本，只能靠市民自願性採樣，而採樣方式亦不需一致，深喉唾液或咽拭子亦可，強調兩者的檢測方法和流程一樣，不會拖慢檢測時間，有信心可以在兩星期內完成全民檢測。

胡定旭建議，政府可在便利店、地鐵站等地點派發樣本瓶，然後在不同地點和時間擺放收集車，收集市民的樣本，又指政府可因特別群組如兒童、長者等，安排社工、護士協助他們收集樣本，由於他們只屬一少部分，對整體檢測時間影響不大。

對於有專家指全民檢測要在5天內才有效，胡定旭坦言，大型檢測時間愈短愈好，但要考慮現實情況，若兩星期內可以為至少600萬人檢測，足以找到隱形患者，對本港防疫有很大幫助，又認為全民檢測可為將來開放關口作準備。

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記者：陳子謙