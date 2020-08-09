【新冠肺炎】機動部隊23歲男警初步確診　未知行蹤及感染源頭

▲ 機動部隊23歲男警初步確診。

本港疫情未止，警方指一名駐守機動部隊的23歲男警初步確診病，他於昨日（8日）自行前往指定診所接受病毒檢測，之後收到檢測中心通知其對2019冠狀病毒病呈陽性反應。該名男警正在接受機動部隊訓練，沒有進行與公眾接觸的工作，於過去14日沒有外遊記錄，最後一日上班日為8月7日。

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警方高度關注事件，並採取以下行動：

在等候衞生署進一步評估及建議前，與該男警可能有緊密接觸的警務人員，均獲安排在家工作及病毒檢測

警方已經安排人員清潔及消毒警員接受訓練的基地

警方已提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫

警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名男警近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

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記者：郭家穎