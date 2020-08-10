IVE畢業生研手機App遙距監察在家復康訓練進度　已推出市面供NGO試用

▲ 香港專業教育學院（IVE）兩名IT相關高級文憑課程畢業生曾俊諺（左二）及甘浩楷（右一）在疫情下共同研發「智能遙距復康App」，助長者及傷健人士自行在家中完成復康訓練。（受訪者提供）

疫情下市民減少出門，社區復康中心服務亦受阻，香港專業教育學院（IVE）兩名畢業生今年初起研發智能遙距復康手機應用程式，讓物理及復康治療患者包括長者及傷健人士等，毋須親身到院舍或復康中心，留在家中便可自行進行簡單動作練習，同時拍片供物理治療師跟進其復康進度，6月已陸續推出市面，按患者人數每人每月收費320元，正讓3至5間非牟利機構（NGO）試用，並跟相關政府部門商討推展到更多NGO。

自小對IT有濃厚興趣、今年28歲的IVE電訊及網絡科技高級文憑畢業生曾俊諺，於2年前成立專門研發健康科技的初創公司。他於今年初在疫情下研發「智能遙距復康App」，提供平台供物理治療師上載復康訓練的示範影片，讓患者在家跟隨做練習，同時透過手機App上載自行拍攝的練習影片及自評表現，供物理治療師跟進其復康進度，每次可多可上載長度10分鐘的影片，上載空間則視乎復康機構購買的產品計劃。

▲ 「智能遙距復康App」可供物理治療師上載復康訓練示範影片（上），以及讓患者上載其練習片段（下）。（受訪者提供）

曾俊諺解釋，應用程式不是要取代現有面對面的復康訓練，但因應部分長者不便出門，且不少物理治療師反映，在實體診症時間以外透過WhatsApp等社交軟件傳送復康訓練示範影片，供患者自行做練習，卻難以監察患者有否每日做練習及表現如何，故去年疫情未爆發時已構思研發，並在今年初落實開始研發。他未有透露具體開發成本，但為了盡快推出市場、未有應用人工智能（A.I.），故成本相對較低。

22歲的甘浩楷前年畢業於IVE數據科學及分析高級文憑，正修讀本地大學數據科學學士課程，一邊在「師兄」的公司擔任兼職編程技術員，今次亦有份參與編寫後端伺服器系統及手機App，他說因應長者普遍不是使用最新型號的手機，研發過程最困難的是確保程式兼容二、三線手機，完成研發亦令他感很有成功感，形容實戰經驗難能可貴。

大學聯招（JUPAS）將於周四（13日）放榜，曾俊諺勉勵考生公開試只佔人生的一小部分，仍有許多渠道發展自己的事業，建議認清自己的興趣選擇適合課程。

▲ 患者完成練習後，可為自己的表現評分，助物理治療師了解其表現。（受訪者提供）

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記者：馮琪雅