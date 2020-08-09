【豐胸有法】孫慧雪月減10磅「瘦身不瘦胸」　修身成功親授3招豐胸秘訣

▲ 孫慧雪「瘦身不瘦胸」的修身成果，讓不少網民稱羨。

目前育有兩歲兒子的星級靚媽孫慧雪，日前在社交媒體上表示上載一張修身成功照，並指自己「一個月瘦咗10磅」。不少女網民紛紛表示羨慕她能夠「瘦身不瘦胸」，因此她日前亦在社交平台進行直播，分享自己豐胸的三大「貼士」。

18種豐胸食物建議

孫慧雪日前在社交平台表示自己「一個月瘦咗10磅，記錄一下成果」，更強調「絕無修圖」，她又分享一張身穿小背心的自拍照，照片中的她微露纖腰，但減磅後的她上圍仍然豐滿，「瘦身不瘦胸」的成果讓不少網民稱羨。

她因而再在facebook上進行網上直播分享自己豐胸的秘訣。首先，她指出正在發育期的女生不要減肥過度，因為她們的身體當時正值吸收營養的時間，需要保持均衡的飲食，才有助胸部發育，並強調在更年期前的女性不論任何年齡，都絕對有方法令自己豐胸。

孫慧雪提坦言自己在大學讀書時曾因不斷減肥，一度讓自己減成A Cup身材，相比目前的C Cup的美好身形，她表示可先從飲食習慣入手。她建議多進食高蛋白質的奶製品、豆類製品、全穀類食品及植物油，均有助豐胸，具體食物包括牛奶、豆漿、木瓜、杏仁、魚湯、豬腳、雞腳、魚皮、魚肚、三文魚、雞蛋、松子、粟米、紅棗、蠔、蜂王漿、龍眼肉以及核桃等，同時避免進食高鹽、罐頭類食品。

按摩胸部助血液循環

此外，她又建議女士可為自己按摩胸部，以按摩膏為乳房打圈按摩，有助疏通乳腺，促進血液循環，令胸部保持彈性，防止鬆弛。同時又要保持運動的習慣，讓膊頭附近的肌肉能夠支撐胸部，以達到理想的效果。

不少人視木瓜和青木瓜為豐胸神器，本港註冊中醫馬琦傑曾受訪指青木瓜有通乳和除濕通絡等功效，但沒有古籍直接記載青木瓜有豐胸作用。

不過，他又引述現代營養學研究指出，青木瓜中含有多種豐富酵素、蛋白酶、氨基酸和營養元素。而酵素可促進蛋白質分解、吸收，加強身體生長，間接令胸部發育。

如以豐胸為目的來食用木瓜和青木瓜，馬醫師就回應稱，需因應身體、年齡、體質等情況，一天最多吃30至150克青木瓜。並且不建議單吃一種種類，均衡飲食才是正確做法。他續指，孕婦、對木瓜過敏、脾胃虛寒易腹瀉的人士，都不適合食用青木瓜或木瓜。

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責任編輯:羅嘉欣