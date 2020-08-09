【全民檢測】蔡堅：除非宵禁否則難防止感染　全民檢查是否必要值得思考

▲ 蔡堅認為，除非實施宵禁以待全民完成檢測，否則難以防止他們受感染。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情持續，政府2周後推行普及社區檢測計劃。醫學會會長蔡堅認為，除非實施宵禁以待全民完成檢測，否則難以防止他們受感染，又指過去三天每日確診數字下降至雙位數字，全民自願檢查是否必要成為值得思考的問題。

蔡堅在港台英文節目《給香港的信》表示，若市民能夠以15元參與內地在港檢測，如一些網上關鍵意見領袖所言，這些檢測開放公眾參與，對於獲得快速而便宜測試的市民，解決了檢測昂貴的問題。

他又指，目前公營醫院醫生壓力很大，亦有醫生已受感染，有需要重新調配人手，包括仍未被要求分擔公營醫療服務的私家醫生，認為逾6000名私家醫生有能力支援抗疫工作，希望政府可善用資源。

蔡堅強調，本地專家已確定第三波疫情爆發是源於免檢疫的船員和機組人員入境，但現時仍有超過20類人士獲豁免檢疫入境，有可能會繼續對香港造成威脅，但政府似乎不願封關。他認為，政府必須從錯誤中汲取教訓，平衡公民的風險福祉，盡快糾正錯誤。

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記者：陳子謙