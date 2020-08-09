【新冠肺炎】28歲患者移植雙肺成功保命　術後全身插喉留下巨型疤痕

▲ 芝加哥一名28歲女患者早前接受雙肺移植手術，她並成為美國首位接受這類手術的新冠肺炎患者。

新冠肺炎疫情肆虐全球，全球確診人數已接近2000萬人，死亡人數亦高達72.6萬。芝加哥一名28歲女患者早前接受雙肺移植手術，並成為美國首位接受這類手術的新冠肺炎患者，目前正在康復的她坦言：「當時曾無法認出這是自己的身體」。

多個器官衰竭 留醫逾3個月

據美媒《紐約時報》報道，28歲的拉米雷斯（Mayra Ramirez）是芝加哥一位律師助理，除了本身的「自體免疫疾病」外，身體一直很健康。在疫情爆發時亦儘量逗留家中，沒想到最後在4月依然染疫。

當時她開始發現自己出現失去嗅覺、味覺及容易疲勞等症狀，其後更發起高燒，經送醫後正式確診。原以為只會在醫院逗留幾天的她，最終留醫了94天，直到7月底才出院。

留醫期間，院方發現她的肺部已完全被破壞，心臟、腎臟及肝臟等器官亦開始衰竭。據拉米雷斯憶述，當時自己不斷作惡夢，夢見自己溺水及與家人道別，甚至夢到醫生表示她快死了。

成為全美首位接受雙肺移植的新冠肺炎患者

後來在家人的同意下，她決定在6月5日接受雙肺移植的手術，手術長達10小時，直到6月中旬她才甦醒。對於當時全身插滿喉的自己，她坦言:「我無法認出這是我的身體，我沒有任何能力來處正在發生的事情，我只知道我想要喝水」，她亦成為全美首位接受雙肺移植的新冠肺炎患者。

據醫生表示，拉米雷斯的手術是新冠肺炎重症患者的「里程碑」，但強調「肺部移植不一定適用於所有新冠肺炎患者，但的確給重症患者另一個生存選項。」

目前，拉米雷斯已康復出院返回家中休養，她感謝醫療團隊的照護也感謝捐贈者與其家庭，並捐贈她的肺做為醫學研究，她康復後接受美媒訪問時強調：

我希望把傷疤露出來，讓別人看到病毒的影響！

據資料顯示，美國目前的確診人數已突破500萬，死亡人數逾16.2萬，兩者均位列全球第一。當中加州目前疫情為重災區，錄得共55.5萬宗；即平均66名美國人中，就有1名確診。

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責任編輯：羅嘉欣