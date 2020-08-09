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林鄭次子美國修讀博士 傳真社引述其室友指：上月底已返港

政治 14:48 2020/08/09

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

林鄭次子林約希在哈佛大學修讀數學博士。（林鄭月娥Facebook）

美國財政部香港時間上周五（7日）宣布，制裁11名香港和內地官員，包括行政長官林鄭月娥。根據傳真社報道，林鄭月娥次子、在美國哈佛大學修讀數學博士的林約希上月25日後行蹤不明，報道引述林約希室友稱，林約希曾透過社交媒體告知，因「家有急事」已回港。

報道指，業主25日從林約希室友口中得知，已和林約希失聯數日，業主曾致電林約希，但被接駁至電訊商，指「由於線路限制，此通話未能成功撥出。」

至27日，室友又告知，已透過社交網站找到林約希，並轉達他稱，因家有急事，已返回香港。同日，業主電郵給林約希，詢問其是否會繼續租用單位，林約希回覆其業主稱，會續租單位至2021年8月31日。不過業主表示，截至本月7日，林約希仍未簽約，多次發電郵亦未獲回覆，但1日時林約希有透過應用程式交租。據悉，林約希部分個人物品仍留在單位內。

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責任編輯：林曉君

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