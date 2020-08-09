【新冠肺炎】莊思敏14日內曾為《娛樂新聞台》錄影 《姊妹淘》主播未戴口罩受訪

▲ 《娛樂新聞台》將會暫停拍攝兩星期。

新冠肺炎第三波全港爆發，今日TVB證實一名《娛樂新聞台》廠內導演確診，該名導演於昨晚確診，其同住的三名家人亦告感染。TVB已安排跟該導演有緊密接觸的工作人員進行核酸檢查，並會暫時停廠拍攝兩星期，但有指因此令TVB員工人心惶惶，擔心上班會因此感染。

有TVB員工向TOPick透露，據了解，跟確診者密切接觸的員工，主要涉及幕後人員，不過為安全起見，數名《娛樂新聞台》的主播也會接受檢測。

▲ 《娛樂新聞台》主播包括許文軒、陳婉衡等。（取自IG）

【新冠肺炎】《娛樂新聞台》確診導演已送院 TVB聲明：已安排曾接觸同事作檢驗

據知在娛樂新聞部門內工作人數多達60人，現時TVB已作出人手調動，安排大部分員工在家工作，亦有暫停廠內拍攝兩星期，暫時主要播放之前拍好的節目內容。

有指今次確診導演Joey，主要在電視城內工作，不須出外景，也不用接觸幕前藝人，主要跟場務及編輯合作，但在廠內也有機會跟主播及攝影廠內同事接觸。

▲ 莊思敏、傅嘉莉、蔡嘉欣和陳詩欣《姊妹淘》主播曾受《娛樂新聞台》訪問。（取自IG）

TVB已大致知悉約有30名員工跟確診導演有緊密接觸，公司已安排他們接受檢測，亦通知了有關懷疑緊密接觸者不用回公司工作。該導演在二樓的工作間及曾到過的錄影廠已經安排清潔消毒。

《姊妹淘》主播曾入廠受訪

而過去的14日曾到過《娛樂新聞台》受訪的藝人，就有莊思敏、傅嘉莉、蔡嘉欣和陳詩欣幾位《姊妹淘》主播，她們在7月31日曾接受《娛樂新聞台》錄影訪問。

▲ 莊思敏不擔心會被感染。（取自IG）

莊思敏向傳媒表示，當日並未接觸該位確診導演，她亦不大擔心，因為平時會做好清毒工作才入廠，期間也不會在廠內進食，不過，她指之後錄製《姊妹淘》暫未會戴口罩出鏡，因怕上鏡不好看。

另外，《娛樂新聞台》主要主播有陳婉衡、鄭衍峰、周奕瑋、許文軒、蘇可欣等。為安全起見，TVB也會安排他們接受檢測。