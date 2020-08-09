【全民檢測】羅致光：未來數天啟動第二輪院舍員工檢測　未來2星期會完成

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未見平息，港府擬為院舍員工再作一次病毒檢測，勞福局局長羅致光稱首輪檢測涉及1085間院舍，員工參與率逾8成，揪出一名員工確診；當局籌備未來數天啟動第二輪檢測，將邀請私營及自負營虧院舍，料未來2星期完成。

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勞福局局長羅致光發表網誌，提及社署已安排檢測機構為自願參與的安老院及殘疾人士院舍員工，採集合共超過32600個咽喉拭子樣本，涉及1085間院舍，員工參與率約86%，至今有1名員工檢測樣本呈陽性及後確診。

他稱，汲取第一輪為安老院、殘疾人士及護養院員工檢測新冠病毒的經驗，社署正籌備在未來數天內啟動第二輪的檢測；將邀請私營及自負盈虧的安老院及殘疾人士院舍，在未來兩星期完成檢測，並安排外展醫生到院舍提供改善建議。

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羅致光補充，社署亦正與相關部門合作，探討改善私營安老院及殘疾人士院舍室內通風的可行方案；為進一步改善院舍的監管，需要修訂部分法例，目前正準備修訂條例草案的工作，希望盡快完成。

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責任編輯：陳正怡