【野蠻奶奶】嫌準新抱白食白住需月繳300元　準奶奶逼生仔禁進修︰女仔讀書冇用

▲ 準奶奶恨抱孫，要求準新抱不要進修，乖乖入門生仔。

「相見好，同住難」，是不少人妻面對奶奶的心聲。有一名港女在網上投稿訴苦稱，與拍拖4年的男友欲結婚，開始半同居的生活，但與準奶奶同住一段時間後，發現她非常傳統，除了一定要抱男孫外，還禁止她進修碩士，更嫌她白食白住，要兒子開聲要求月繳300元，令港女有意提出分手。

一名25歲港女在IG專頁《couple.murmur》匿名投稿，指30歲男友於一年前提出想結婚，故開始半同居，每逢星期六或假期就到對方家中留宿。起初港女與準奶奶的關係不錯，但半年後是惡夢的開始。

洗碗煮飯做家務 女人全負責

該名港女表示，準奶奶非常傳統，認為洗碗煮飯做家務都必須女生做，港女已識做幫忙洗碗，但準奶奶已暗示對方每次上來留宿都要做家務。

禁止準新抱讀碩士一定要生仔

準奶奶直言自己做餐廳，比起港女做寫字樓OL辛苦得多，要求她做更多事；又灌輸她做女人要生仔。

覺得傳統中國人一定有個孫。

港女原有意進修碩士，今年5月已經收到取錄通知，但準奶奶得悉後立即黑面，更拉她去一角要求她不要入讀，

女仔讀書冇咩用。

準奶奶之後更向兒子投訴，指港女每次上來用水食飯都沒有給家用，「你個女朋友仲話要讀書，咁點比錢我哋呀？」最後男友竟向她要求每個月支付300元，令港女十分激氣。

求男友買樓婚後搬出被指「港女思想」

面對準奶奶連番難聽說話，港女向男友提出婚後不想與準奶奶同住，男友卻認為這是「港女思想」，她甚至表示自己可分擔更多供樓錢，其父母亦可幫忙付首期，惟男友覺得無面，想靠自己努力，結果一拖再拖，令她感到無助，向網民求助。

網民︰女性不是生仔工具

網民幾乎一面倒提議港女分手，認為婚後沒必要被迫跟奶奶同住受氣；有人認為其男友比較「媽寶」，沒有出聲維護她，更索取300元家用十分計較，

係咪上大家屋企食飯都逐餐計返錢，洗手沖廁所又計返一次幾錢？

港女希望有樓才結婚，但網民認為與此無關，即使有樓，他日婆媳一定有爭執。而且女性不是生仔工具，建議港女不要委屈自己。

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責任編輯︰林綺玲