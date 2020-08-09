【新冠肺炎】領展：商戶同舟計劃預算額增加一倍至6億元

▲ 領展將商戶同舟計劃金，倍增至6億元。（資料圖片）

領展今日（9日）宣布，商戶同舟計劃的預算金額，將由3億元擴大一倍至6億元，向旗下租戶提供費用減免。

同舟計劃推出以下新措施：

8月至9月，所有租戶獲豁免管理費及冷氣費，總額逾1.5億元

8月至9月，旗下128個非政府機構／特惠租戶將獲全數租金寬免

4月至9月期間，向以月租形式租用領展旗下停車場的褓姆車／校巴營運者所提供的50%租金減免，將延續至2021年3月

因應情況，受影響租戶將續獲租金減免，受疫情影響最大的行業將優先處理

領展為商戶提供針對性的紓困措施，包括減免租金、提供免租期、准許分期繳納租金、豁免罰息及服務費，以及提供額外泊車優惠。此外亦提供其他彈性安排，例如與商戶商討租約重組。

在需要時向租戶伸出援手，與扶助租戶再展業務同樣重要。領展正在籌備各種巿場推廣計劃，包括支援飲食業租戶推出線上下單及外賣自取服務，應對業界新常態。

領展2月中旬成立同舟計劃，當時預算金額為8,000萬元，其後於4月中旬增加至3億元。領展董事會主席聶雅倫指出，香港正面對數十年來最嚴峻的疫症，在這非常時期，董事會決意繼續以造福所有持份者為領導集團的最高目標。

領展行政總裁王國龍說，新冠肺炎所帶來的挑戰，正正反映沒有人、沒有企業可獨善其身，社會是「你中有我、我中有你」，對企業而言更突顯了「業務互融互促」的重要性，同心互惠方能共贏。

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責任編輯：吳卓峰