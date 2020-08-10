科大印度生研全麥可食用餐具奪創業獎　擬覓餅店合作推試驗計劃

▲ 學生們將設計一套餐具模具，以統一完成品的形狀和大小，以及加快製作和烘焙過程。（科大提供圖片）（科大提供圖片）

受新冠肺炎疫情影響，加上晚市堂食禁令，外賣即棄餐具用量急增，香港科技大學四名來自印度的學生，研發了一種以全麥麵粉製成的可食用餐具「Edibleware」，用以替代用完即棄餐具，支持環保，他們製作的全麥筷子可於湯中維持原狀30分鐘，現正計劃尋找餅店合作推出試驗計劃。

食客於用餐後，可順道把餐具吃掉，減低對環境的負擔；即使吃不下，本身為有機物的餐具亦較易自然分解，可改善環境污染。

▲ 來自印度的4名科大學生研發可食用餐具奪創業獎，其中三人包括（左起）Aditi DEODHAR、Swapnil MISHRA及Srijan SAXENA。（科大提供圖片）

學生們從Youtube及其他網上資訊自學烘焙技術，經多番嘗試終研發硬度適中、又能在烘焗時維持形狀的「餐具食譜」，並親身示範利用其親手製作的可食用餐具試食拉麵，用起來與一般餐具無異，全麥筷子更能於湯麵中維持原狀30分鐘。

四名印度學生分別就讀科大商學院及工學院，其研發意念於今年科大-信和百萬獎金創業大賽中，贏得「環境與可持續發展」組別的「重點領域獎」，獲得獎金2.5萬元。四人更成立了公司Planeteers，計劃尋找一家餅店合作，就可食用餐具推行試驗計劃。

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責任編輯：馮琪雅