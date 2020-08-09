【新冠肺炎】城大創新方法活檢RNA結合蛋白　有望研發新型冠狀病毒藥物

▲ （前排左起）張亮博士、嚴健博士和陳居明博士及其研究團隊開發了名為CARPID的檢測方法。（城大圖片）

本港疫情未止，香港城市大學研究團隊開發嶄新檢測方法，能夠檢測活細胞內與非編碼RNA（核糖核酸）結合的蛋白質。這項新技術有望應用於癌症診斷與幹細胞研究，甚至有助找出治療新型冠狀病毒的潛在藥物靶點。

非編碼RNA被普遍認為是表觀遺傳調控的重要因子，並與許多疾病的形成有關。然而，要明確了解它們與活細胞中蛋白質之相互作用，有很大技術局限，因此其生物功能仍是未解之謎。為進一步揭示其作用以作出診斷或治療，研究團隊開發了名為「以CRISPR輔助檢測RNA與蛋白質相互作用」（CARPID）的新技術，可以靈敏地在活細胞中檢測與目標RNA結合的蛋白質。

▲ 研究團隊開發了名為「以CRISPR輔助檢測RNA與蛋白質相互作用」（CARPID）的新技術。（城大圖片）

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研究團隊借助現時最先進的基因編輯技術CRISPR/dCasRx系統導航，找出目標RNA，再運用鄰近生物素標記技術，找出活細胞中RNA與蛋白質的相互作用。

團隊認為CARPID的應用範圍廣泛，包括檢測病毒RNA的結合蛋白。論文的共同通訊作者之一的嚴博士指SARS-CoV-2就是一種引起新型冠狀病毒的RNA病毒。一旦細胞受病毒感染，可以用CARPID來檢測該RNA病毒在病毒生命周期中與哪些細胞蛋白結合。如果能夠減少這些結合蛋白的數量，或許可以抑制病毒的複製，有助找出潛在的抗病毒藥物靶點。此外，檢測或有助找出致癌機制及用於癌症診斷或治療的潛在藥物靶點，研究團隊亦會嘗試將新方法應用於幹細胞研究。

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責任編輯：郭家穎