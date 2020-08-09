【新冠肺炎】本港新增72宗確診個案　63宗屬本地感染

▲ 本港今日（9日）新增72宗確診個案，9宗是輸入個案，63宗屬本地感染。

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布最新疫情。本港今日（9日）新增72宗確診個案，9宗是輸入個案，63宗屬本地感染，累計4,080宗病例，包括一宗疑似個案；另外亦有約40宗初步確診。

張竹君指，本地個案方面，39宗與之前個案相關，當中33宗是家庭、朋友群組，而Star Global直銷群組再多一人確診，葵涌貨櫃碼頭亦再多一人染疫，詳情即睇：【新冠肺炎】StarGlobal群組再多1人感染至今60人確診 葵涌碼頭亦多一人染疫

耆康會啟業護老院亦再多2人確診及一人初步確診，詳情即睇：【新冠肺炎】今日新增63宗本地感染 耆康會啟業護理安老院再添2人確診及1人初步確診

外傭宿舍近日持續有新冠肺炎確診個案，今日再多一人染疫，詳情即睇：【新冠肺炎】44歲待業印傭確診 曾居荃灣張大偉僱傭中心

醫管局公布，廣華醫院一名70歲、有長期病的男患者，經過3次檢測後才呈陽性，詳情即睇：【新冠肺炎】廣華醫院70歲男長期病患者3次檢測後才呈陽性 同病格8個病人需檢疫

衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

TOPick繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙