  • 32°C
香港時間 : 2020809日 (週日) 17:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】本港新增72宗確診個案　63宗屬本地感染

社會 16:31 2020/08/09

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

本港今日（9日）新增72宗確診個案，9宗是輸入個案，63宗屬本地感染。

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布最新疫情。本港今日（9日）新增72宗確診個案，9宗是輸入個案，63宗屬本地感染，累計4,080宗病例，包括一宗疑似個案；另外亦有約40宗初步確診。

張竹君指，本地個案方面，39宗與之前個案相關，當中33宗是家庭、朋友群組，而Star Global直銷群組再多一人確診，葵涌貨櫃碼頭亦再多一人染疫，詳情即睇：【新冠肺炎】StarGlobal群組再多1人感染至今60人確診　葵涌碼頭亦多一人染疫　

耆康會啟業護老院亦再多2人確診及一人初步確診，詳情即睇：【新冠肺炎】今日新增63宗本地感染　耆康會啟業護理安老院再添2人確診及1人初步確診

外傭宿舍近日持續有新冠肺炎確診個案，今日再多一人染疫，詳情即睇：【新冠肺炎】44歲待業印傭確診　曾居荃灣張大偉僱傭中心

醫管局公布，廣華醫院一名70歲、有長期病的男患者，經過3次檢測後才呈陽性，詳情即睇：【新冠肺炎】廣華醫院70歲男長期病患者3次檢測後才呈陽性　同病格8個病人需檢疫

衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。
 　　
鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

TOPick繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙

相關文章

【新冠肺炎】《娛樂新聞台》確診導演已送院 TVB聲明：已安排曾接觸同事作檢驗
今日 13:19
【新冠肺炎】《娛樂新聞台》確診導演已送院 TVB聲明：已安排曾接觸同事作檢驗
【新冠肺炎】兩名患者曾到銅鑼灣名珠城　商場內開設DON DON DONKI 分店
今日 11:42
【新冠肺炎】兩名患者曾到銅鑼灣名珠城　商場內開設DON DON DONKI 分店
【新冠肺炎】屯門醫院急症室女護士初步確診　5名護士及1名病人服務助理須檢疫
23:34 2020/08/08
【新冠肺炎】屯門醫院急症室女護士初步確診　5名護士及1名病人服務助理須檢疫
新冠肺炎疫情 衞生防護中心 疫情 傳染病 劉家獻 張竹君

最高瀏覽

【中年男神】吳彥祖由美少年到型格中佬　余文樂+陳冠希年青顏值更勝韓星【多圖】
16:14 2020/08/06
【中年男神】吳彥祖由美少年到型格中佬　余文樂+陳冠希年青顏值更勝韓星【多圖】
【BB大晒】57歲呂方榮升人父　「網絡街市天后」太太誕B女
20:25 2020/08/08
【BB大晒】57歲呂方榮升人父　「網絡街市天后」太太誕B女
有政戲online - 林鄭被制裁　次子正在美國攻讀數學
23:39 2020/08/07
林鄭被制裁　次子正在美國攻讀數學