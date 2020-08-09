【新冠肺炎】今日新增63宗本地感染　耆康會啟業護理安老院再添2人確診及1人初步確診

▲ （梁偉榮攝）

本港第三波新冠肺炎疫情未止，今日再多72宗確診個案，當中63宗屬本地感染，涉及39宗與早前確診個案相關，多個感染群組再添個案，包括Star Global傳銷群組，而早前有院友確診的耆康會啟業護老院亦再多2人確診及一人初步確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指今日新增本地個案中，有39宗與早前確診個案相關，包括33人涉不同群組新增確診個案，當中耆康會啟業護老院亦再多2人確診及一人初步確診。

耆康會啟業護理安老院早前已有一名8旬翁確診，張竹君表示，今日新增確診院友中，一人與早前確診患翁同房，另一名確診患者及一名初步確診患者，均住不同房間；當中首間爆疫房間有9名密切接觸者，由於現時已涉及3間房受影響，或屬全院爆發，全院舍40多人均列為密切接觸者，視乎相關部門配合，將盡快撤離院友作檢疫，員工亦需檢疫隔離。

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記者：陳正怡