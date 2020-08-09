【新冠肺炎】44歲待業印傭確診　曾居荃灣張大偉僱傭中心

▲ 一名待業的44歲印傭確診，她曾居於荃灣享和街74號地舖張大偉僱傭中心。（梁偉榮攝）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布最新疫情。本港今日（9日）新增72宗確診個案，9宗是輸入個案，63宗屬本地感染，累計4,080宗病例，包括一宗疑似個案；另外亦有約40宗初步確診。

【新冠肺炎】本港新增72宗確診個案 63宗屬本地感染

張竹君指，本地個案方面，39宗與之前個案相關，當中33宗是家庭、朋友群組；另外24宗沒有源頭，包括一名待業的44歲印傭（個案編號：4024），她居住荃灣享和街74號地舖張大偉僱傭中心，與另外4名外傭同住，她平日會到附近街市買菜。

【新冠肺炎】今日新增63宗本地感染 耆康會啟業護理安老院再添2人確診及1人初步確診

她續指，該名外傭在7月23日到該公司找工作和居住，公司負責人因留意近日有外傭確診個案，於是主動帶5名外傭做檢測，當時全部無病徵，另外4名結果呈陰性。中心正跟進事件調查，估計牽涉人數不多，公司員工和外傭都要接受檢疫。

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衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙