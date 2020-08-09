【新冠肺炎】再多4名患者離世 累計51宗死亡個案

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布最新疫情。本港今日（9日）新增72宗確診個案，9宗是輸入個案，63宗屬本地感染，累計4,080宗病例，包括一宗疑似個案。

【新冠肺炎】本港新增72宗確診個案 63宗屬本地感染

劉家獻提到，截至今早9時，而過去24小時，再多4名患者因疫離世，累計51宗死亡個案，個案詳情如下，

明愛醫院的90歲女病人（個案編號：2269）於7月22日因腹痛及肺炎入院入院，於今日凌晨零時11分離世。

北區醫院的88歲女病人（個案編號：2429）於7月23日因發燒及咳嗽入院，於今日凌晨3時57分離世。

屯門醫院的78歲女病人（個案編號：2955）於7月27日因發燒及咳嗽入院，於今日早上5時37分離世。

瑪麗醫院的81歲男病人（個案編號：3714）於8月4日因確診入院，於今日上午7時52分離世。

截至今早9時新增114宗呈報個案；過去24小時，再多92人康復出院，至今共2,847名病人康復出院。有1,041名確診者在留醫，其中41人危殆、59人嚴重，941名病人情況穩定。

公立醫院正使用1,245張負壓病床及683間負壓病房，使用量分別是64%和71%。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭家穎