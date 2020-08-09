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【旁若無人】懶理街市成疫情高危區　肉檔員工除口罩抽煙切肉

健康 17:02 2020/08/09

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

將軍澳的尚德街市有肉檔員工除口罩抽煙切肉。

本港的第三波新冠肺炎疫情仍然持續，街市成為爆發疫情的高危地點，街市內的商戶本應更注重檔口的衞生要求。然而，有將軍澳街坊日前在尚德街市一個肉檔卻發現令人咋舌的一幕。

從該街坊拍下的照片顯示，尚德街市一名肉檔員工不但未有根據政府「口罩令」的要求，在室內的公眾地方戴上口罩，甚至在脫下口罩後，一邊抽煙，一邊處理肉類，衞生意識惡劣，更違反室內禁煙的規例。

相片在facebook群組「將軍澳主場」發布後，不少街坊表示「唔會再幫襯」，批評肉檔員工沒公德心，又有街坊指：「呢檔野成日食煙，一入街市就聞到」、「在你面前都那麼不衞生，那在你背後就更加不好說」。

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責任編輯：王俊賢

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