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中美角力影響香港經濟？　陳茂波：國家建構內需體系成港經濟增長點

政治 16:43 2020/08/09

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

財政司長陳茂波發表網誌，狠批美國制裁中港官員（資料圖片）

針對香港國安法，美國日前宣布制裁11名中港官員。財政司司長陳茂波雖未於名單之上，但他嚴詞批評這樣所謂制裁，甚至披露相關官員的住址及證件號碼。他又說，一個經常自稱尊重人權和民主自由的國家，竟採取這種「起底式」、嚴重侵犯個人私隱，並以恫嚇來作手段等行徑，暴露了其自以為是、逆我者亡的霸凌思維。

陳茂波今日（8日）以「毋懼威嚇   專注自強」為題發表網誌，香港在去年承受了持續的暴力衝擊及分離主義的侵害，早前由人大常委會訂立香港國安法，社會隨後迅速回復穩定。

中美角力下，政圈都擔心美國未來可以再出招，香港再被成為針對對象，影響香港經濟。可是，陳茂波提到，國家未來經濟發展的方向，是要加快建構完整的內需體系，並透過創新形成更多新的增長點，逐步形成以國內大循環為主體，國內國際雙循環、相互促進的新發展格局。

陳茂波認為，這對香港而言，是更大中產群的消費潛力，以及對高質量服務和供應鏈管理的更大需求。而在金融方面，這意味著更多的科技型及輕資產公司的集資需要，以及對專業服務的需求。在一國兩制的獨特安排下，香港的制度和其他優勢必定會繼續維持，在助力國家發展的過程中，自身也必定會得到長足的發展。

撰文 : 傅流螢

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