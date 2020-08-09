【新冠肺炎】廣華醫院70歲男長期病患者3次檢測後才呈陽性　3次檢測均為鼻咽拭子測試

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布最新疫情。本港今日（9日）新增72宗確診個案，9宗是輸入個案，63宗屬本地感染，累計4,080宗病例，包括一宗疑似個案。

【新冠肺炎】本港新增72宗確診個案 63宗屬本地感染

劉家獻提到，廣華醫院有一名70歲長期病患男病人因為發燒肚痛及嘔吐，於8月3日入住醫院監察病房，當時有測試結果呈陰性，後來病人情況不穩定，8月4日轉到深切治療部。經過治療後，8月5日轉去監察病房，當時測試都是陰性。病人其後情況穩定，就轉到普通外科病房接受治療，病人之後出現喉嚨痛及發燒症狀，8月8日再轉到監察病房，接受第三次新型冠狀病毒測試時發現初步呈陽性，該病人隨後已到隔離病房接受治療。其中，病人所做的三次檢測均為鼻咽拭子測試。

在接觸追蹤工作方面，病人在外科病房兩個病格總共有8個病人列為緊密接觸者，其中有7個病人仍然留院，會安排隔離檢疫。另外一位病人已經出院，會交由衞生防護中心追蹤，當中沒有醫護同事被列為緊密接觸者。

劉家獻指可能是因為病人入院時處於潛伏期，病毒量不高，因此未必即時檢測到。而因病人入院時主要於監察病房及深切治療部逗留，以上兩種病房均有換氣裝備，病人於院內也有戴好口罩，故相信於病房感染的機會不大，或於入院前已感染，但仍需調查。

他續指現時病人入院時，若懷疑有確診可能，將會被送到監察病房。監察病房設有換氣系統，病床亦有一定的距離，於內工作的醫護員工亦是配上全套保護裝備。若病人檢測陰性後，將會被轉到普通病房，但如果在監察病房時繼續出現病徵，醫護亦會以臨床判斷進行不同測試。

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責任編輯：郭家穎