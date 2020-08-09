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【新冠肺炎】StarGlobal群組再多1人感染至今60人確診　葵涌碼頭亦多一人染疫　

社會 16:51 2020/08/09

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（程志遠攝）

本港第三波新冠肺炎疫情未止，今日再多72宗確診個案，當中63宗屬本地感染，涉及39宗與早前確診個案相關，多個感染群組再添個案，包括Star Global傳銷群組，而早前有院友確診的耆康會啟業護老院亦再多2人確診及一人初步確診。

【新冠肺炎】今日新增63宗本地感染　耆康會啟業護理安老院再添2人確診及1人初步確診

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指今日新增本地個案中，Star Global傳銷群組再多一人確診；而葵涌貨櫃碼頭亦再多一人染疫，屬第4037宗確診的貨櫃車司機，另有一人初步確診。

【新冠肺炎】本港新增72宗確診個案　63宗屬本地感染

葵涌貨櫃碼頭群組至今已有5人確診，昨日新增第3977宗確診個案，早前3位貨櫃車司機（第2189、3764、3977宗），另有1位搬運散工（第3313宗）亦已中招，當中沒有人為跨境司機。

張竹君表示，知悉患者或會共用休息室及換衫地方，或屬傳播途徑，早前有確診個案時已叫負責人作清潔，新增感染患者或已於較早前受感染。

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記者：陳正怡

 

傳染病 張竹君 疫情 新冠肺炎疫情

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