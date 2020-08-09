【新冠肺炎】廣華醫院75歲男病人曾確診者同病格留院　其今日亦初步確診

▲ 劉家獻交代醫管局情況。（程志遠攝）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布最新疫情。本港今日（9日）新增72宗確診個案，9宗是輸入個案，63宗屬本地感染，累計4,080宗病例，包括一宗疑似個案。

【新冠肺炎】廣華醫院70歲男長期病患者3次檢測後才呈陽性 同病格8個病人需檢疫

劉家獻提到一名於8月4日，在廣華醫院外科病房確診的81歲男病人（編號：3714），其於8月3入院，經調查後，發現病人於7月22至29日，曾經入住廣華醫院。當時外科病房同病格有7位病人需要被列為緊密接觸者，當中有5名正於廣華醫院隔離病房進行檢疫。

而今早（9日）有其中一名男性75歲病人，因昨日（8日）發燒而再一次進行檢測，結果為初步呈陽性。該名病人早於7月22日因跌傷入住廣華醫院，後於7月30日到聖母醫院康復治療，因8月4日時發現其曾與3714號病人同一個病格，同日再轉到廣華醫院監察病房，院方將調查兩位病人的基因排序及繼續密切監察有關病人情況。

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記者：郭家穎