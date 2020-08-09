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建設力量聯合聲明提四點希望　廖長江：不怕美國制裁

政治 16:58 2020/08/09

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

建設力量發表聯合聲明，支持政府施政和經濟改革。（程志遠攝）

香港再出發大聯盟、民建聯、工聯會、新民黨、自由黨、經民聯等42個團體今日（9日）發表「香港要變革 攜手創明天」的聯合聲明，支持政府施政和經濟改革，同時亦提出四點共識和希望。

建制派「班長」廖長江代表團體讀出聯合聲明，聲明提及四點共識和希望，包括：（一）抗疫優先，希望特區發揮「一國兩制」優勢，善用國家支援，儘快控制疫情；（二）恢復經濟，紓解民困；（三）推動施政變革、經濟變革、社會變革，突破困局（四）放下歧見，重建家園。希望在社會、學校、家庭層面，搭建更多青年溝通、參與、培育和發揮的平台，為青年學業、事業、置業創造更多機會和更好條件。

另外，回應美國制裁內地及香港官員時，新民黨主席葉劉淑儀再次批評，美國制裁「相當蠻橫無理」，她認為，制裁除了標籤7位香港官員，實質影響不大。葉劉又形容，香港淪為兩國角力的棋子，未來或出現動盪，但香港金融中心的地位難以動搖，她認為政府仍然需要改革。

廖長江表示，自己不怕美國制裁。而在處理立法會「空窗期」問題上，廖長江相信，全國人大常委會最終會作出明智的決定。

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責任編輯：林曉君

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