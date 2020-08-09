港大創HINCare銀齡數據庫　助NGO拓長者「時間銀行」系統

▲ 港大推出HINCare數據庫，助NGO推出時間銀行計劃。（資料圖片）

香港大學計算機科學系鄭振剛教授及團隊，最近開發HINCare系統，利用異構信息（HIN）網絡，儲存及維護長者資料，例如長者的生活習慣和社交網絡等大數據信息，有助社福機構更有效跟進長者需要。

香港社福機構近年陸續推廣「時間銀行」概念，推出長者互助計劃，盼扭轉傳統上長者擔當受助角色的情況，讓他們發揮潛能、互相幫助，透過參與義工服務賺取及儲蓄時分，在有需要時換取例如陪診、購物、家居維修等服務。

「時間銀行」可讓長者儲存時間積分，用戶可以用儲存的「時間」，申請義工服務，也可以參與義工服務來賺取「時間」，交易的時分餘額將會儲存在個人時間銀行帳戶中。

但社福機構在實施計劃時，缺乏科技支援，依賴職員以人手輸入資料及配對，耗費人力資源，增加機構負擔。鄭振剛稱，HINCare系統以異構信息網絡，儲存及維護長者的大數據，可自動計算和記錄義工服務資料，實時交易，減省機構員工人手記錄和計算積分等文書工作。

▲ HIN技術和系統，有助智能匹配義工和長者。（港大圖片）

HINCare系統包含社福機構後端管理系統的登入網站，以及供長者和義工使用的手機app。自1月推出以來，手機app逾800個用戶登記，並有超過1,500個服務要求，其中「義工陪伴外出」、「陪診」等為最多長者需要的服務。

現時系統以「時間銀行」概念來開發，若得到適當配合，系統還可以擴展至長者醫療券、長者服務券等，日後長者可以透過流動手機程式來處理服務預約、邀約義工幫助、或是幫助其他長者等。

而長者所屬社福機構，亦可透過登入網站，知悉長者日常所需的服務、義工互助的活躍程度，與及有關服務的記錄，從而瞭解長者情況，並評估職員是否需要跟進。

目前香港聖公會將軍澳安老服務大樓，以及基督教家庭服務中心長者照顧服務部，也使用這系統。聖公會將軍澳安老服務大樓服務總監黃禮財稱，這套系統可加快服務編配及減輕文書紀錄，亦有助擴展計劃往其他社區，長遠讓社會重新思考安老政策和資源分配。

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責任編輯：吳卓峰