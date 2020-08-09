【新冠肺炎】鄭衍峰回應曾否接觸確診導演 陳婉衡：近月未返過《娛樂新聞台》
娛樂 17:46 2020/08/09
新冠肺炎第三波全港爆發，今日TVB證實一名《娛樂新聞台》廠內導演確診，該名導演於昨晚確診，其同住的三名家人亦告感染。TVB已安排跟該導演有緊密接觸的工作人員進行核酸檢查，《娛樂新聞台》亦停廠拍攝兩星期，不過有傳TVB員工人心惶惶，擔心上班會因此感染。
TVB員工向TOPick透露，據了解，跟確診者密切接觸的員工，主要涉及幕後人員，不過為安全起見，數名《娛樂新聞台》的主播也會接受檢測。
《娛樂新聞台》主要主播有陳婉衡、鄭衍峰、周奕瑋、許文軒、蘇可欣等。為安全起見，TVB也會安排他們接受檢測。
當中鄭衍峰向TOPick表示：「我2至3星期沒見過個位導演，希望他盡快無事，我又不算擔心，經過之前經驗（相信指施匡翹確診後曾到TVB），公司會做好防疫措施。」
另外，陳婉衡亦向TOPick表示：「我只是兼職性質主持《娛樂新聞台》，亦有一個月未主持此節目，對現時他們的安排和情況也要再了解。」
而幾位主播周奕瑋、許文軒、潘盈慧等都向傳媒表示未曾接觸過確診導演，希望對方盡快康復，亦會依公司指引工作。
記者：梁樂欣、Nicole